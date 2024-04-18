مناقشة خطط التنمية في المنطقة الجنوبية

بحث رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالمنطقة الجنوبية علي السنوسي، مع مديري مكاتب الديوان على مستوى المنطقة الجنوبية، “أوبارى ، غات ، الجفرة ، وادى الشاطى ، منطقة حوض مرزق ، الشويرف” أوضاع المنطقة وخطط تنميتها.

وبحث المجتمعون تفعيل العمل والتعاون بين مختلف الإدارات، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى انطلاق العمل في مرحلة الإعمار والتنمية والاستقرار وفق الخطط التنموية والخدمية المقدمة من هذه الإدارات.

وأكد السنوسي، ضرورة إعداد قاعدة بيانات لكل منطقة في مختلف المجالات الخدمية، وتسخير كافة امكانيات رئاسة الديوان لانجاح خطط التنمية والتطوير. ـ