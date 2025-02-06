مناقشة دعم «اللامركزية المالية» مع «المنظمة الألمانية للتعاون الدولي»

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية أن مدير البرنامج الوطني لتفعيل وتنمية الإيرادات المحلية، “أبوبكر الطرابلسي”، عقد اجتماعًا، الأربعاء، مع ممثلي المنظمة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لبحث آفاق الشراكة والتعاون في مجال دعم اللامركزية المالية وتنمية الإيرادات المحلية.

تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة مناقشة البرامج والأنشطة المشتركة المقرر تنفيذها خلال عام 2025، إضافة إلى استعراض الإطار الفني والزمني لهذه البرامج بما ينسجم مع المستهدفات الوطنية وخطة وزارة الحكم المحلي الرامية إلى تعزيز الإيرادات المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة البلديات في إدارة مواردها المالية.