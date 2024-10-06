مناقشة دعم المشروعات الزراعية وتطوير التقنيات الحديثة

برعاية وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، نظمت الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي AICS ، بفندق “ريدسون بلو” في طرابلس ،اليوم الأحد، احتفالية اختتام مشروع “زراعة”.

وبحسب الوزارة، “يهدف المشروع إلى تمكين البلديات من تعزيز الجوانب التنموية الزراعية وتطوير القدرات والأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة, وذلك بالشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة ICU ومؤسسة كفاءة وبحضور بلديات أوباري، مرزق، سبها، ربيانة ضمن مشروع ” بلديتي”.

وألقى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، كلمة نيابة عن وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، أعرب فيها عن “شكره وتقديره للفرق القائمة على تنفيذ مشروع “زراعة” وللمسؤولين عن نجاحه وتحقيق مستهدفاته”.

وأكد أن “المشروع يعزز مجموعة من المرتكزات تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها، بالاضافة إلى تعزيز شراكات الوزارة الناجحة والمثمرة مع شركائها الدوليين في تنمية وتطوير الجانب التنموي والذي ترتئي فيه حكومة الوحدة الوطنية أهم مرتكز لتحقيق الاستقرار والتنمية”.

وأوضح أن “مشروع “زراعة” يأتي استكمالاً لخطة التمكين الزراعي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة الأسرية والعائلية والمرأة والشباب التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية لتمكين البلديات من اختصاصاتها بكل كفاءة وفعالية، ودعم التنمية المكانية”.

هذا وحضر الاحتفالية، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ” إبراهيم بن دخيل ومدير مكتب ريادة الأعمال “أكرم المخزنجي”، بالإضافة إلى ممثلين عن بلديات أوباري، مرزق، سبها، وربيانة.

وشهد الحفل “إلقاء العديد من الكلمات وتقديم عروض تقديمية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية وتحسين مستوى التنمية الزراعية في البلديات الشريكة”.