مناقشة رفع الحظر الجوي المفروض على ليبيا

اجتمع وزير الدولة لشؤون رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

وخُصص الاجتماع لمتابعة نتائج لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، الذي عُقد في بروكسل خلال مايو الماضي.

وتركزت المناقشات “على عدد من القضايا المهمة، من بينها رفع الحظر الجوي المفروض على ليبيا، وتعزيز دعم مصلحة الطيران المدني الليبي، والتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، كما تم التطرق إلى تحديث الاتفاقية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي الموقعة عام 2010، من خلال إعداد وثيقة عمل تتضمن المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي”.

كما تناول الاجتماع “تشكيل لجنة فنية مشتركة بين بعثة الاتحاد الأوروبي ومصلحة الطيران المدني الليبي، تُعنى بمتابعة ملاحظات مفوضية المواصلات بالاتحاد الأوروبي، والعمل على تنفيذها وفق خطة زمنية معتمدة”.

من جهته، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي “بجهود حكومة الوحدة الوطنية في ملف الهجرة غير النظامية، مؤكدًا التقدم الملحوظ الذي أحرزته ليبيا في تنظيم هذا الملف مقارنة بالسنوات الماضية”.