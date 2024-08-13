مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند

اجتمع مدير إدارة شؤون آسيا واستراليا، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نوري فاضل الكاسح، مع القائم بأعمال السفارة الهندية في ليبيا محمد عليم، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وعبر الكاسح، خلال اللقاء، “عن شكره للحكومة الهندية وعودة عمل سفارتها من طرابلس؛ كذلك تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين”.

ودعا مدير الإدارة الشركات الهندية، “لإعادة نشاطها والعمل على إقامة المنتدى الاقتصادي الهندي في ليبيا في أقرب الآجال”.

اجتمع مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد نوري الكاسح مع القائم بأعمال السفارة الهندية في… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤