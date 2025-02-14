مناقشة سبل تعزيز «التعاون الأمني» مع إسبانيا

بحث مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء “محمود حمزة”، والوفد المرافق له، مع مدير إدارة الإستخبارات العسكرية الإسبانية الفريق “انطونيو لوسادا”، بالعاصمة الإسبانية مدريد، عدداً من الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والتدريب.

وجاءت الزيارة، “بناءً على دعوة من نظيره الإسباني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين”.

مدريد 14 فبراير 2025م. بحث مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء "محمود حمزة"، والوفد المرافق له، مع مدير إدارة… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥