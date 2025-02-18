مناقشة سبل تعزيز التعاون بمجالات «مكافحة الجريمة» مع الاتحاد الأوروبي

عُقد اجتماعٌ ضمّ ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية بحكوكة الوحدة الوطنية، إلى جانب الأجهزة ذات العلاقة، مع الوفد الزائر من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمراجعة نشاطات بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا (اليوبام).

وتناول الاجتماع “تقييم ومراجعة أداء البعثة الحالية، والنظر في احتياجات الوزارة وفقًا لرؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة، والهجرة غير الشرعية، وتأمين وإدارة الحدود المتكاملة، وبناء القدرات الأمنية”.

كما تطرق النقاش إلى “آليات تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة، مع التركيز على تطوير برامج التدريب الأمني وتعزيز البنية التحتية”.

ويأتي هذا الاجتماع “في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى الارتقاء بكفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة وتوجيهات رئيس اللجنة العليا للهجرة وأمن الحدود، بهدف تعزيز الأمن الوطني”.