مناقشة سبل تفعيل المشاريع المتوقفة في بلدية تاجوراء

استقبل وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المهندس أبو بكر الغاوي، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعطومة، “وفدًا من بلدية تاجوراء ضم حكماء وأعيان البلدية، بالإضافة إلى وكيل البلدية ومدير مكتب المشروعات”.

وورحب الوزير بالوفد، حيث “عبّر أحد أعيان البلدية، بكلمة ألقاها نيابة عن الوفد، عن شكره وتقديره للوزير والوكلاء على حسن الاستقبال وتجاوبهم مع مطالب المنطقة”.

جرى خلال اللقاء “نقاش حول سبل تفعيل المشاريع المتوقفة في البلدية، والتعاقد على مشاريع جديدة في البنية التحتية، وذلك في ضوء ما تعانيه المنطقة من تحديات بيئية”.

وفي هذا السياق، أكد الوزير “على توجيه جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد على عدة مشاريع حيوية للبنية التحتية في تاجوراء، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومعالجة التلوث البيئي”.

كما تطرق الأعيان إلى “ملف التعويضات المتعلقة بالمنفعة العامة، حيث أوضح معالي الوزير أن اللجنة المختصة بهذا الشأن تواصل عملها بشكل دؤوب على أرشفة جميع الطلبات المستوفية”.