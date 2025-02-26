مناقشة سبل معالجة «الاحتجاز التعسفي» ومحاسبة الجهات الأمنية

التقت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في إطار عملية برلين، والتي تضم سفيرا هولندا وسويسرا، مع وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ومديرة إدارة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة الاعتقالات والاحتجاز التعسفي في ليبيا.

ورافق الرئاسة المشتركة “بعضٌ من الموقعين التسعة عشر على الرسالة المتعلقة بهذه القضية، وتمحور النقاش حول سبل معالجة الاحتجاز التعسفي، ومحاسبة الجهات الأمنية، وضمان المحاكمات العادلة، وإمكانية زيارة جميع مراكز الاحتجاز”.

وأكّدت الرئاسة المشتركة مجددًا “دعمها لمعالجة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم الفني، والتدريبات، والحوار المستمر، كما قدّرت للوزير نقاشه المثمر، وأكدت مجددًا التزامها بدعم السلطات الليبية في مواءمة الممارسات للقوانين الوطنية لضمان حقوق جميع الليبيين”