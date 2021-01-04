مناقشة سير العمل بإدارة إنفاذ القانون

عقد مدير إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عقيد عبدالحكيم صالح، اجتماعا مع رؤساء الأقسام والوحدات بالإدارة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الإدارة في العاصمة طرابلس، مناقشة عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بسير العمل داخل أقسام ووحدات الإدارة.

وشدّد مدير الإدارة على ضرورة الضبط والربط في أداء الواجب الأمني والرفع من الحس الأمني واليقظة أثناء القيام بالمهام المكلف بها أعضاء الإدارة أثناء تأديتهم لواجباتهم.

كما شدّد على ضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة أثناء القيام بالمهام الميدانية لإظهار الصورة المثلى لرجال الشرطة ووزارة الداخلية، موضحا بأن ما يقوم به كافة رجال الأمن يأتي في المقام الأول لخدمة المواطن باعتباره المحور الرئيسي في العملية الأمنية.

وأكد عقيد عبدالحكيم بأن رجال الأمن والشرطة تقع على عاتقهم مهام صعبة خاصة في ظل الظروف الراهنة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهد لبسط الأمن وردع كل من يخالف القانون.

هذا واستمع مدير الإدارة لرؤساء الأقسام والوحدات للمشاكل والعراقيل التي تواجه منتسبي الإدارة، لوضع الحلول لها وإنجاح سير العمل بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام.