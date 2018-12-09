مناقشة سير العمل داخل مركز شرطة السواني

عقد مدير أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف اجتماعًا الأحد مع منتسبي مركز شرطة السواني وبحضور عميد بلدية السواني والمساعد للشؤون الأمنية بالمديرية ورئيس القسم المالي ورئيس مركز شرطة السواني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل داخل المركز، حيث أكد مدير الأمن على ضرورة التعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار والمجاهرة به داخل المنطقة.

من جانبه أكد عميد البلدية على ضرورة دعم المركز والوقوف معه بتوفير بعض الإمكانيات، لأداء المهام المناطة به على الوجه الصحيح وتقديم الخدمات للمواطنين.

هذا وشدد مدير أمن الجفارة على ضرورة الاهتمام بالمواطن بتلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم الخدمات، والضبط والربط وبذل المزيد من الجهد من قبل كافة الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية وضبط الخارجين عن القانون وذلك للحفاظ على الأمن داخل المنطقة.