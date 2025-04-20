مناقشة سير اِمتحانات شهادتَي «التّعليم الأساسي والثانوي»

التقى وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، مراقب التّربية والتّعليم الأصابعة “حسن جفول”.

وناقشَ اللقاء الذي حضره مديري إدارات التّعليم الثانوي، والأساسي، والنّشاط المدرسي، والفئات الخاصة، “سير اِمتحانات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى الاِستعدادات لاِمتحانات نِهاية الفصل الثاني لسنوات النّقل”.

وكان التقى وكيل الوزارة للشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، “مراقبي التّربية والتّعليم ببلديتَي زلطن الأستاذ “رياض المسلوب”، والزاوية الغرب “عبد الحكيم عبد الحفيظ”.

وناقشَ اللقاء الذي حضره مُدير إدارة الخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي “نادية البكوش”، “سير اِمتحانات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة ملف سَد العجز النّوعي لِمُعلّمي المواد، وانطلاق المرحلة الثانية لمشروع بوابة التّميّز للخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي”.