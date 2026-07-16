البنتاغون سيناقش سيناريو «إنزال جوي» ضدّ كوبا.. الصين تحذّر

أفادت شبكة “سي بي إس نيوز”، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” درست خلال الفترة الأخيرة خيارات عسكرية محتملة ضد كوبا، من بينها تنفيذ عملية جوية بمشاركة آلاف الجنود الأميركيين.

وقالت الشبكة إن المخططين العسكريين الأميركيين بحثوا خلال الأسابيع الماضية عددًا من السيناريوهات المرتبطة بعمل محتمل ضد الجزيرة، من بينها هجوم جوي يقوده الجيش الأميركي بمشاركة آلاف الجنود، على أن تنفذه الفرقة 101 المحمولة جوًا، وهي الوحدة الوحيدة في الجيش الأميركي المجهزة والمدربة على تنفيذ هذا النوع من المهام.

وأوضحت “سي بي إس نيوز” أن هذه المناقشات لا تعني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو وزارة الدفاع الأميركية اتخذا قرارًا بتنفيذ عملية عسكرية ضد كوبا.

وأضافت الشبكة أن أي تحرك عسكري محتمل ضد هافانا سيضع البنتاغون أمام تحديات كبيرة، خاصةً مع انشغال جزء كبير من القدرات العسكرية الأميركية والموارد الهجومية في مناطق أخرى.

ونقلت “سي بي إس نيوز” عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي عقد في أواخر الشهر الماضي جلسة إحاطة بشأن مفهوم العمليات، بهدف مناقشة خيارات التخطيط العسكري الأولية لمهام محتملة.

وأشار المسؤولون إلى أن انتقال التركيز الأميركي نحو كوبا لا يبدو مرجحًا في الوقت الحالي، بسبب استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، بعد أن نقل البنتاغون طائرات وأصولًا استخباراتية وموارد عسكرية من مناطق مختلفة إلى الشرق الأوسط لدعم تلك العمليات.

وفي سياق الضغوط السياسية على هافانا، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قادة كوبا إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية “قبل فوات الأوان”.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها للتعامل مع ما وصفها بـ”تهديدات الأمن القومي التي يشكلها النظام الكوبي”، والدفع نحو إصلاحات تمنح البلاد “مستقبلًا أفضل”.

من جهته، رفض الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الاتهامات الأميركية التي تصف كوبا بأنها “تهديد للأمن القومي” الأميركي، وقال إن الولايات المتحدة هي التي تمثل تهديدًا لبلاده.

إل ذلك، طالبت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالوقف الفوري لما وصفته بتهديد كوبا باستخدام القوة، داعية واشنطن إلى إنهاء جميع أشكال الحصار المفروض على الجزيرة، وفقًا لوكالة نوفوستي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على تقارير تحدثت عن مناقشة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية ضد كوبا: “على الجانب الأمريكي أن يوقف فورا تهديداته باستخدام القوة ضد كوبا، وأن ينهي أي شكل من أشكال الحصار”.

وأكد لين جيان أن الصين ستواصل دعم كوبا بشكل حازم في الدفاع عن سيادتها الوطنية، معارضة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضغوط الأميركية على كوبا، إذ وسعت واشنطن نطاق العقوبات المفروضة على هافانا عبر إضافة وزارة السياحة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى قائمة العقوبات.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وهافانا توترًا مستمرًا منذ عقود، مع استمرار الخلافات بشأن النظام السياسي الكوبي، والعقوبات الاقتصادية، وملفات حقوق الإنسان والهجرة.