مناقشة صياغة دليل للتعامل مع الأدلة الرقمية بالملاحقة القضائية

أعلن مكتب النائب العام، عن “تنظيم مركز البحوث الجنائية والتدريب أنشطة تعزز من قدرة الاستجابة للتقنيات الناشئة”.



وبحسب بيان المكتب، “نظم المركز، الحلقة الثالثة من جلسات العمل المتعلقة بصياغة دليل التعامل مع الأدلة الرقمية في الملاحقة القضائية”.

وأضاف: “هذه الحلقة مُهّد لها بحلقتيْن، الأولى انتظمت في الربع الأخير من السنة التدريبية 2023، وعقدت الحلقة الثانية خلال الربع الثاني من السنة التدريبية 2024؛ وقد انتظم في الحلقة الثالثة من جلسات العمل مجموعة من وكلاء النائب العام؛ والإطار الفني المساند لهيئة النيابة العامة”.

ولفت إلى أن “هذا النشاط يسّره خبير دولي في إطار تعاون المركز مع المملكة المتحدة”.