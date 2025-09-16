مناقشة ظاهرة ارتفاع منسوب «المياه الجوفية» في زليتن

عُقدت في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الموارد المائية بالغيران، الورشة الرابعة للجنة الطوارئ المكلفة بمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن. حضر الورشة ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فيصل شنيني وصلاح أبوعوينة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وموظفي الوزارة.

وافتتحت الورشة بمشاركة مدير مكتب الوكيل العام للوزارة وأعضاء لجنة الطوارئ وفريق العمل الميداني، بالإضافة إلى لفيف من موظفي الوزارة.

وتضمن برنامج الورشة عرضاً تقديمياً قدمه المهندس حسين ميلود التلوع، رئيس لجنة الطوارئ ومدير إدارة الدراسات والبحوث المائية، استعرض فيه الأعمال المنجزة منذ تشكيل اللجنة في مطلع عام 2024، مع استنتاجات وتوصيات هامة.

كما قدم المهندس سليمان عبود، مدير إدارة الري والصرف، عرضاً تناول نتائج الدراسات الميدانية لتقييم فعالية نظام الصرف الحالي، إلى جانب استعراض توصيات أولية تضمنت حلولاً مبتكرة واستعدادات للمرحلة الفنية المقبلة.

وشهدت الورشة نقاشات موسعة حول التحديات الفنية والحلول المقترحة لمواجهة ظاهرة الغمر المائي، بهدف التوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة للتخفيف من آثارها السلبية على السكان، البيئة، والبنية التحتية في زليتن.