حضور لافت للجناح الليبي في «معرض القاهرة الدولي للكتاب»

واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب تسجيل حضوره في النسخة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شارك به ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض.

فقد شهد الصالون الثقافي بالمعرض في تاسع أيامه ، فعالية ثقافية نظّمها المركز، دارت حول علاقة القضاء والقانون بالأدب، شارك فيها أعضاء من المجلس العلمي بالمركز، وقضاة مصريون وقانونيون.

وحضر المشهد الثقافي وأثراه أعضاء من السلطة القضائية وقانونيون في دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، ومهتمون من البلديْن ومن الدول العربية.

واستعرض المشاركون ما للأدب من علاقة بالقانون والمهن القانونية؛ وتأثير أحدهما في الآخر، والمظاهر الأدبية في الأعمال التشريعية والقانونية والقضائية، وإسهام الأدب في تسليط الضوء على ما يستدعي التدخّل التشريعي، أو ما يستوجب المراعاة عند تنفيذ التشريعات أو تطبيقها.

يأتي تنظيم المركز لنشاطات ثقافية لها صلة بالقانون؛ إبرازاً لدور هيئة النيابة العامة الوقائي وفق رؤيتها التطويرية، وتموضعها في إنفاذ سياسة جنائية من مرتكزاتها الوقاية.