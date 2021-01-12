التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وتم خلال اللقاء مناقشة توطيد سُبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الإيطالية ومناقشة مساهماتها في تنفيذ برامج الصيانة المختلفة وتنفيذ المشاريع التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذها خلال العام 2021.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عودة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال النفط والطاقة للعمل والاستثمار بليبيا.

من جانبه هنأ السفير رئيس مجلس الإدارة والعاملين بقطاع النفط على عودة الإنتاج ووصوله إلى أرقام كبيرة رغم شح الميزانيات، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.