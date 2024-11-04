مناقشة فرص الاستثمار بقطاع النفط والغاز في ليبيا

ضمن الاجتماعات الجانبية المصاحبة لفعاليات مؤتمر “أديبك” الدولي للبترول 2024 المنعقد بالإمارات، اجتمع وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق بوفد من شركة “بريتيش بتروليوم” العالمية.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة نشاطات الشركة فى ليبيا وبرامج الحفر المزمعة فى المناطق المغمورة، وتم مناقشة فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز فى ليبيا.

وأبدت شركة “بريتيش بتروليوم” رغبتها فى زيادة فرصها الاستثمارية ودعم سياسات المؤسسة والاستفادة المتبادلة من الفرص المتاحة لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا”.