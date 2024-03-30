مناقشة مشاريع تخرج طلاب الهندسة في سبها

التقى عميد بلدية سبها بلحاج علي بلحاج، عددا من خريجي كلية الهندسة بجامعة سبها، بحضور وكيل ديوان بلدية سبها محمد محرز عبد الله.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء مشاريع تخرج الطلاب، التي تضمنت عدة مشاريع منها إنشاء منطقة ترفيهية بمدينة سبها، قدمه المهندس مصطفى سالم المهدي الحضيري، وتطوير مطار سبها الدولي، قدمه المهندس عبد الباسط محمد عبد الله الأحيرش، وتصميم المكتبة المركزية العامة، قدمه المهندس محمد إبراهيم محمد باقول.

وأبدى عميد بلدية سبها دعمه لمشاريع التخرج، وأحالتها إلى إدارة المشروعات والتخطيط الحضري بالبلدية، لدراسة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

كما شجّع بلحاج الطلاب على تقديم المزيد من المقترحات المتكاملة، مؤكدا على استعداد البلدية لدعمها من أجل المساهمة في برامج التحديث والتطوير والتنمية بالمدينة.