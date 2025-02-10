مناقشة مشاريع شركات «تقنية ليبيا والهروج وشمال إفريقيا ومعهد النفط» للعام 2025

ناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلال سلسلة من الاجتماعات، المشاريع المستهدفة لشركات تقنية ليبيا والهروج وشمال أفريقيا ومعهد النفط للتأهيل والتدريب للعام 2025 والميزانيات المقترحة لتنفيذها.

كما استعرضت هذه الاجتماعات التي عُقدت بمقر المؤسسة الرئيس في طرابلس، “منجزات الشركات المذكورة خلال العام الماضي 2024، قدّمت خلالها شركة تقنية ليبيا دراسات واستشارات هندسية لشركات القطاع، وسجلت شركة الهروج معدلات إنتاج قياسية، في حين خرّج المعهد 259 متدربًا فنيًا، ونجحت شركة شمال أفريقيا في استكمال تجهيزاتها من المعدات (خباطات ومنظومة تسجيل)”.

وقدّم مجلس إدارة المؤسسة توصياته التي كان أبرزها “توطين أعمال شركة تقنية ليبيا، والتركيز على مشاريع زيادة الإنتاج واستدامته، واستئناف الإنتاج بحقل الغاني التابع لشركة الهروج، والتأكيد على أهمية الحفاظ على نظام المعهد واستقلاليته، لضمان تخريج كوادر تساهم في تطوير قطاع النفط”.

هذا “وحضر الاجتماعات رؤساء وأعضاء لجان إدارة الشركات والمعهد، والمدراء العامين، ومدراء الإدارات، ولفيف من المختصين بالمؤسسة والشركات المعنية والمعهد”.