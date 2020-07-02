مناقشة مشروع تطوير الشرطة والأمن بالبرنامج الأممي الإنمائي

عُقِد أمس الأربعاء، اجتماع موسع ترأسه وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق رئيس اللجنة المركزية لمشروع تطوير الشرطة والأمن عميد خالد مازن، عبر الدوائر المغلقة، مع المدير الإقليمي المقيم للمشروع الإنمائي المشترك ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جيرارد نونو، ومدير المشروع المشترك بالبرنامج محمد القصري، وبحضور إدارة المشروع والمستشارين التابعين له، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية المركزية بوزارة الداخلية.

واستعرض الوكيل لمحمة عامة عن المشروع وغاياته ومستهدفاته المتضمنة جملة من النقاط والمواضيع الداعمة لتنفيذ أمثل المخرجات لهذا المشروع. وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات والنتائج بعد مناقشة مستفيضة حيالها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة. هذا ويهدف المشروع لتحسين القدرات الوطنية للنهوض بالسلامة والأمن من خلال توفير خدمات أكثر فعالية في مجال الشرطة وخدمات سيادة القانون.