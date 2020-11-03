مناقشة مشروع مذكرة التفاهم مع إيطاليا في مجال الهجرة غير الشرعية

عقدت اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وامن الحدود، المشكّلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 496 لسنة 2020م، اجتماعاً اليوم الاثنين، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وضم الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبد الحفيظ ميلاد، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبى لوتشيانو قاريمالدى، وبحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وآمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، ومدير المكتب القانوني بوزارة الخارجية، ومندوب مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، ورئيس قسم إيطاليا بوزارة الخارجية، ومدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي بالجهاز، ورئيس مكتب الشؤون السرية بالجهاز ، ومستشار السياسي بسفارة إيطاليا.

وتم خلال الإجتماع مناقشة مشروع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب الليبي وما تضمنته من تعديلات وملاحظات.

هذا وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الجانبين للخروج بمشروع يلبي مطالب الطرفين مع الاحترام الكامل لسيادة البلدين لمعالجة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما يكفل عدم المساس بسيادة الدولة الليبية على أراضيها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.