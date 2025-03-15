مناقشة مشكلة «بطاقات الاقتراع الباطلة» في المنتدى الأفريقي للإدارات الانتخابية

شارك عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر علي مردة، في فعاليات المنتدى القاري السنوي التاسع لهيئات إدارة الانتخابات والذي عقد بالعاصمة الغانية “أكرا”، تحت عنوان “جميع الأصوات لها قيمة”.

وقد تمحورت مواضيع المنتدى حول “معالجة مشكلة بطاقات الاقتراع الباطلة والمرفوضة لما لكل صوت من أصوات الناخبين من أهمية”.

تأتي هذه المشاركة في “إطار سعي المفوضية للتواجد في المحافل الإقليمية والدولية التي تعنى بالإدارة الانتخابية لأهمية تبادل الخبرات مع نظيراتها في القارة الافريقية”.