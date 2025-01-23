مناقشة إقامة «دورات تدريبية» في المعامل الافتراضية للتعليم الأساسي والثانوي

عقد مركز التدريب وتطوير التعليم في وزارة التربية والتعليم اجتماعًا تضمن تقديم عرضًا تفصيليًا حول مقترح إطلاق دورات تدريبية متخصصة باستخدام المعامل الافتراضية، نظرا لأهمية هذه الدورات في تحسين مهارات الطلاب وتعزيز العملية التعليمية، بما يتماشى مع المناهج الدراسية المعتمدة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

حضر الاجتماع إضافة لمدير المركز محمد إبراهيم غومة، كلا من : مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية سيف النصر عبد السلام، ومدير مصلحة التفتيش التربوي جمال العز، وخميس مؤمن، مدرب رئيسي بالمركز، والصيد الميلادي، رئيس قسم الوسائل التعليمية بمركز المناهج، ومنى بن كوره، رئيس وحدة المعامل بمصلحة التفتيش التربوي، إضافة إلى هدى زرتي، مدير مكتب المعلومات والتوثيق، ونجلاء الترهوني، مدير مكتب الإعلام بالمركز.

وأشار العرض إلى أن استخدام المعامل الافتراضية سيساهم في تطوير قدرات المعلمين والطلاب على حد سواء، من خلال تعزيز التفاعل مع المواد التعليمية وتقديم تجارب علمية متقدمة تحاكي الواقع.

من جانبه، أشاد غومة بالمقترح، مؤكدًا أنه يأتي ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم، وبناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم موسى المقريف لتطوير العملية التعليمية واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأوضح أن هذه الخطوة تتطلب تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد حقيبة تدريبية متكاملة، تشمل أهداف الدورات وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى تدريب المدربين الذين سيشرفون على تنفيذ البرنامج.

واتفق الحضور على أهمية ربط هذه الدورات بالخطط الدراسية المعتمدة، لضمان استفادة الطلاب منها بشكل مباشر، وتعزيز فرص نجاحها عبر تهيئة البيئة التعليمية المناسبة. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين مختلف الإدارات المعنية لضمان توفير الموارد اللازمة لإنجاح المشروع.