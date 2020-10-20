مناقشة نشاطات شركة «أكاكوس» ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز

عُقِدَ المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أمس الاثنين، الاجتماع الفني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وأفادت مؤسسة النفط في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي انطلاقاً من أهمية المتابعة الدورية للمؤسسة الوطنية للنفط للشركات المشغّلة والخدمية في سير أنشطتها المختلفة في مجال النفط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز المصاحب والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2020م.

وتركّز المحور الأول من الاجتماع على عرض نشاط الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة كورونا المستجد في الحقول والمواقع النفطية التابعة أخذاً في الاعتبار معايير السلامة التي تعتبرها المؤسسة من أولوياتها.

وتلى ذلك استعراض الاحتياطي العام والمخزون من النفط والغاز لكل حقل، إضافة إلى معدلات الإنتاج المتوقّعة من النفط والغاز المصاحب للعشر سنوات القادمة، ونشاطات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار.

وتم أيضاً استعراض ملخّص الميزانية التشغيلية المعتمدة لسنة 2020م، والمصروفات الفعلية في 2019-2020 ، والمقترح لسنة 2021 م بشقيه (الباب الأول والثاني) والميزانية الاستثنائية لسنة 2019-2020، وتفاصيل الالتزامات القائمة على الشركة والمسدّد من الالتزامات.

كما تم استعراض نتائج العمليات المكثّفة لتحسين الإنتاجية للآبار الحالية والتي ساهمت في الرفع من معدل الانتاج خصوصاً في حقل أ / م ن 115.

أما فيما يخص العمليات والصيانة والمشاريع، فقد تم استعراض مشاريع الصيانة ونسب إنجازها.

وتمت مناقشة الصعوبات والمشاكل الأمنية بحقل الشرارة التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.