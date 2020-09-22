مناقشة وضع الخطة التدريبية للباحثين عن العمل

عقدت لجنة وضع الخطة التدريبية للباحثين عن العمل التابعة لوزارة العمل بحكومة الوفاق، اجتماعها الثاني أمس الاثنين، بمقر معهد الثقافة العمالية في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش الملاحظات التي سجلت على مقترح اللجنة الذي قدم للجنة العليا لتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل.

كما بحث الاجتماع ماهية تنفيذ البرامج التدريبية والقدرات الاستيعابية للباحثين عن العمل المسجلين بمنظومة مركز المعلومات والتوثيق.

هذا وقد تم عرض بعض المقترحات التي تتعلق بتصنيف إعداد الباحثين عن العمل حسب المؤهل العلمي لكل بلدية، كما تقدم المعهد الليبي الكوري بعرض يحتوي البرنامج التدريبي للفئات المهنية والحرفية.

وانتهى الاجتماع بتشكيل فرق عمل مصغرة تقوم بجمع البيانات والتواصل مع المراكز التدريبية التابعة للقطاع العام لتحديد القدرة الاستيعابية للتنفيذ.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق ربيعة عمار، أمس الاثنين، بانتهاء عملية تسجيل الباحثين ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي بموجب القرار 567 الصادر في 29 من أغسطس الماضي.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن عمار قولها، إن أعداد الباحثين عن العمل بحسب نتائج فرق الحصر بمركز المعلومات والتوثيق تجاوز 300 ألف باحث عن عمل سجلوا خلال شهر سبتمبر الحالي من مختلف ربوع ليبيا.

وأضافت أن الرقم المسجل حتى الآن يعتبر غير حقيقي حيث ستبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في عمليات الفرز والمطابقة وكشف التكرار والازدواج والربط مع الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني.

ودعت عمار الباحثين عن العمل غير المسجلين إلى التسجيل في منظومة الباحثين بإعلانها أن عملية تحديث البيانات مستمرة وأن باب التسجيل مفتوح للراغبين في التسجيل.

وفي وقت سابق، تابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، سير عملية التسجيل والحصر والتنظيم والتبويب، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي رقم ” 567 ” بشأن تشغيل الباحثين عن العمل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش ربط منظومة الباحثين عن العمل بمنظومة الأحوال المدنية، واعلان استمرارية التسجيل في مكاتب العمل والتأهيل وعدم ضبطها بوقت محدد.

كما استعرض الاجتماع مراحل تنفيذ منظومة التسجيل الإلكتروني التي يعتزم مركز المعلومات والتوثيق أطلاقها خلال المدة القادمة.

وفي الـ10 من سبتمبر الجاري، أفاد مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق مسعود القدافي، بأن اأعداد الباحثين عن العمل الذين تم تسجيلهم بلغ 17442 باحث عن العمل.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن القدافي قوله، إن المركز على جاهزية لاستلام بيانات الباحثين من مختلف مناطق ليبيا

وطالب مدراء المكاتب بنفذ الخلافات والصراعات السياسية وأن يضعوا مصلحة المواطن في أولى اهتماماتهم، وفق قوله.

يُذكر أن عدد المسجلين كباحثبن عن عمل ضمن منظومات وزارة العمل والتأهيل بلغ في في 30 يونيو الماضي عدد 128.629 باحث عن العمل.

وتأتي عملية الحصر ضمن مشروع تدريب وتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي بموجب القرار رقم 567 لسنة 2020.

هذا وتابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، وبحضور وكيل الوزارة الدكتور علي عكاشة، وأعضاء لجنة التدريب من مدراء الإدارات والمكاتب ومدراء الجهات التابعة للوزارة وعدد من المختصين، نتائج اجتماعهم الأول حول وضع مقترح تدريبي للباحثين عن العمل، وذلك ضمن خطوات تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 567.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد الاثنين الماضي، بمقر المركز الليبي الكوري مناقشة المجالات التدريب الوعاء الزمني للتنفيذ وتصنيف الباحثين وفق المؤهلات والمستويات التعليمية، ومدي مقدرة الجهات التابعة للوزارة على تحمل جزء من مسؤولية التدريب.

وتم الاتفاق على إدراج بعض التخصصات ضمن البرنامج التدريبي، على أن يعقد اجتماع لاحق لمناقشة الميزانية المقترحة للتدريب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وفي وقت سابق، اجتمع وكيل وزارة العمل والتأهيل الدكتور علي عكاشة، بموظفي مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، وذلك لمتابعة سير عمل فرق الحصر المشكلة بالمركز وهي (فريق الأشراف العام – فريق الاستقبال والفحص – فريق الفرز وترتيب البيانات – فريق المطابقة وقواعد البيانات – فريق الدعم الفني -الفريق الإعلامي).

كما تم تقديم عرض مرئي من مكتب التخطيط والدراسات لتشكيل فرق لجنة حصر البيانات الباحثين بالمركز.

يأتي ذلك في حين، عقد مدير مركز المعلومات والتوثيق الأستاذ مسعود القذافي، اجتماع تنظيمي بخبراء الإحصاء والمعلومات بالمركز لمناقشة آليات تجميع حصر الباحثين عن العمل تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي “567” بشأن البرنامج الوطني للتشغيل.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر المركز وضع مخطط لاستقبال البيانات الواردة من مكاتب العمل بالمناطق وتشكيل الفرق الفنية لتبويب ومعالجة ومطابقة البيانات الواردة لحصر الباحثين المسجلين بمنظومة الباحثين عن العمل.

واستعرض المجتمعون الإمكانيات البشرية في ظل جائحة كورونا والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الحصر، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أصدر في أغسطس الماضي، القرار رقم 567 لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

وفي ذات السياق، دعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني إلى المبادرة بالتسجيل في منظومات الباحثين عن العمل من خلال التوجه إلى أقرب مكتب عمل بحسب مقر السكن في مدة أقصاها حتى الـ10 من سبتمبر الجاري.