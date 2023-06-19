مناقضا لنفسه.. «عقيلة صالح» يدعم نتائج 6+6 ويدعو لعدم حرمان مزدوجي الجنسية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّه يتوقع أن يدعم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن مخرجات 6+6 لإجراء الانتخابات.

عقيلة صالح وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس النواب التي حضرها رئيس البرلمان المصري ذكر أنّ القاعدة الدستورية وضعت، وأنّ لجنة 6+6 جهزت عملها ومقترحها سيوصل ليبيا إلى الانتخابات.

وتابع عقيلة صالح أنّ البعثة الأممية للدعم في ليبيا مهمتها الدعم، وأنّه ليس الحكم على الليبيين، إضافة أنّه ليس من مهامها تشكيل لجان أو تعيين من يحكم البلاد، بحسب تعبيره.

وأضاف عقيلة صالح أنّ لديهم ملاحظات حول مسألة أن تكون ⁧‫الانتخابات‬⁩ من جولتين، مشيرا إلى أنّه لا يحق حرمان ⁧‫مزدوجي الجنسية‬⁩ من حق ⁧‫الترشح للانتخابات‬⁩.

وأشار عقيلة صالح إلى أنّه لن يتم اعتبار مخرجات لجنة 6+6 كقوانين إلا بعد اصدارها من مجلس النواب ونشرها في ⁧‫الجريدة الرسمية، معتبر أنّ ‬⁩لجنة 6+6 تستمد صلاحيتها من التعديل الدستوري الـ13.