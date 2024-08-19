مناقشة المستجدات والتطورات على الساحة العربية مع مصر

التقي مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، بالسفير محمد عرفي مندوب جمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر المندوبية فى العاصمة المصرية القاهرة، “نوه الجانبان عن عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة، التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا، نحو تحقيق مصالح الشعبين”.

وناقش الجانبان “المستجدات والتطورات على الساحة العربية وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية”.