مناورات «إندرا 2025».. تحالف روسي هندي لمواجهة التحديات العالمية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والهند تحت اسم “إندرا-2025” في ميدان تدريب ماهاجان في ولاية راجستان الهندية.

ووفقًا لبيان الوزارة، سيتم تدريب القوات الروسية والهندية على عمليات مكافحة الإرهاب خلال هذه المناورات.

كما أشار البيان إلى أن مراسم افتتاح المناورات حضرها اللواء أندريه كوزلو من الجانب الروسي، واللواء سانجاي تشاندرا كاندبالا من الجانب الهندي، إلى جانب عدد من العسكريين من البلدين.

والمناورات التي ستستمر حتى 15 أكتوبر 2025 تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون بين الجيشين الروسي والهندي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، وتحسين التكتيكات والإجراءات المتبعة في هذا المجال.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشاد في وقت سابق بعلاقات روسيا والهند، مؤكدًا أن هذه العلاقات تتسم بالثقة والود، سواء في العصر السوفيتي أو في عهد روسيا الجديدة.

وأضاف أن هذه العلاقات غير حزبية وتعكس التعاون المتبادل في مختلف المجالات.