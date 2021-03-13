مناورات جوية سعودية يونانية في البحر المتوسط

وصلت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي، اليوم السبت، إلى اليونان للمشاركة في تدريبات سعودية يونانية في أجواء البحر المتوسط.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن المقاتلات من طراز “إف-15 سي” مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة وصلت إلى قاعدة سودا الجوية الواقعة في جزيرة كريت، للمشاركة في تمرين “عين الصقر 1” خلال الشهر الحالي.

وأوضحت الوكالة أن القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذ ضمن هذه التدريبات طلعات جوية وتمارين مشتركة في سماء المتوسط.

وأشارت إلى أن هدف التمرين يكمن في “صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية”.

التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.#واس_عام https://t.co/zl5Whs68O1 pic.twitter.com/JyrJ2L76zr — واس العام (@SPAregions) March 13, 2021