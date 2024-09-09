مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، “عن إجراء تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع روسيا تبدأ خلال الشهر الجاري”.

وقالت الوزارة: “إن تدريبات “شمال متحد 2024- نورث إنتراكشن-2024″، ستجرى في بحر اليابان وبحر أوخوتسك إلى الشمال”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، “أن الجيش الروسي سيرسل قوات بحرية وجوية للمشاركة في مناورات تجريها الصين في بحر اليابان وبحر أوخوتسك في سبتمبر”.

وأضافت شينخوا، “أن المناورات تهدف إلى تعزيز “مستوى التنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الصيني والروسي وتعزيز قدرتهما على الاستجابة بشكل مشترك للتهديدات الأمنية”.

وقالت: “إن البحريتين ستبحران معا في المحيط الهادئ، وهي المرة الخامسة التي تفعلان فيها ذلك، وتشاركان معا في مناورات “المحيط العظيم 24″ الروسية”.

يذكر أن أول تمرين بحري مشترك بين البحريتين الروسية والصينية أجري عام 2005 في البحر الأصفر، ومنذ عام 2012 تجري المناورات المشتركة بشكل منتظم في مناطق مختلفة، وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الدوريات البحرية الصينية الروسية المشتركة في المحيط الهادئ ليست موجهة ضد طرف ثالث.