مناورات عسكرية وقطع طرق.. تحركات مريبة لمرتزقة فاغنر في منطقة الجفرة

كشفت وسائل إعلام محلية عن قيام مرتزقة الفاغنر بإغلاق الطريق الواصل من مدينة ودان إلى منطقة أبوقرين صباح الخميس لساعات قبل أن تعيد افتتاحها من جديد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنّ المرتزقة قاموا بإرجاع كافة المواطنين الذين حاولوا استخدام هذه الطريق ومنعوهم من العبور.

وبيّن المصدر أنّ مدن ودان وهون وسوكنة شهدت انفجارات شديدة جراء تدريبات ومناورات عسكرية بالذخيرة الحية تقوم بها طائرات تابعة لمرتزقة الفاغنر، مضيفًا أن هناك تحركات عسكرية غير طبيعية للواء 128 التابع لقوات حفتر والمكلف بحماية مرتزقة الفاغنر.