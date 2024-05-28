منتجات «مجمع الدافنية» الغذائية تصل فرنسا

أعلن مجمع الدافنية الغذائي، الثلاثاء، عن وصول أول شحنة من منتجاته إلى فرنسا.

ويأتي ذلك بعد ما حققه المجمع التابع لمجموعة “وهيبة” القابضة الصناعية من إنجازات بالسوق الأفريقي ودول الجوار والاتجاه نحو الأسواق الأوروبية.

وبحسب ما أفاد مجمع الدافنية الغذائي في بيان، فقد وصلت أول شحنة من منتجاته إلى دولة فرنسا، لتكون باكورة صادرات مجموعة “وهيبة” القابضة إلى الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تسعى بها مجموعة “وهيبة” إلى تطوير خطتها نحو التصدير والتوجه نحو أفضل الفرص، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بالأسواق العالمية.

وأكد البيان على أن تصدير منتجات مجمع الدافنية الغذائي هي دلالة على جودة منتجاته المصنعة بأحدث الآليات، وتقنيات التصنيع الغذائي، ومطابقتها للمقاييس والمعايير العالمية والمحلية.

يُشار إلى أن منتجات المجمع متحصلة على شهادات الـ ISO العالمية أيزو 9001 وأيزو 22000، وشهادة الجودة الليبية، لتضاهي بذلك المنتجات بالأسواق العالمية، وهذا يساهم في زيادة الصادرات، والرفع بالصناعات الليبية، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص وإمكانياته، الذي بدوره يزيد من فرص الاستثمار والتعاون في العديد من المجالات الأخرى.

ويعد مجمع الدافنية الغذائي التابعة لمجموعة “وهيبة” القابضة أحد المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الليبي في مجال الغذاء، ويضم المجمع العديد من شركات تصنيع المواد الغذائية التي تتمتع ببنية تحتية متينة ممثلة في 18 مصنعاً عالي التقنية وصوامع تخزين ضخمة ممتدة على مساحة 100 هكتار.

ويشتمل المجمع على شركات الدافنية للصناعات الغذائية، والشركة الليبية لتعبئة وتصنيع المرطبات، وشركة الاستثمار للمطاحن والأعلاف، وشركة طرابلس الكبرى لإنتاج وتعبئة معجون الطماطم، وشركة وادي الكوف المتخصصة في إنتاج الأرز، والقمح، وزيت الذرة، والطماطم المعلبة. كما تنتج هذه المصانع المكرونة، والكسكسي، والسميد، والدقيق، والشاي، والتوابل، والحليب المبخر، والمشروبات عالية الجودة في مرافق مجمع الدافنية.

وتعمل الشركات الغذائية المتواجدة في المجمع على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع الليبي.