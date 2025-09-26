منتخبنا الوطني لـ«الثرايتلون» يحقق 4 ميداليات في مصر

حقق منتخبنا الوطني للثرايتلون إنجازاً مميزاً في افتتاح منافسات البطولة الأفريقية والعربية التي تُقام في مدينة الجلالة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة أكثر من 15 دولة، حيث تمكّن من الفوز بـ4 ميداليات ملونة في هذه البطولة القوية.

وبحسب وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، ففي فئة الإناث تحت 15 سنة، توجت البطلة رغد المرغني بالقلادة الذهبية في كل من البطولة الأفريقية والعربية، لتسجل اسمها في سجل البطولات العربية والأفريقية، أما في فئة الذكور تحت 10 سنوات، فاز البطل محمد العاقل بالقلادة الفضية في البطولة العربية والقلادة البرونزية في البطولة الأفريقية.

هذا وتعد البطولة الأفريقية والعربية للثرايتلون من أبرز الفعاليات الرياضية التي تجمع نخبة من الرياضيين المميزين في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتُنظم هذه البطولة سنويًا تحت إشراف الاتحادين الأفريقي والعربي للثرايتلون، وتستقطب العديد من الدول التي تسعى للمنافسة في هذا التخصص الرياضي المتعدد التحديات.

والثرايتلون هو نوع من الرياضات المتعددة التي تتضمن ثلاث مراحل هي: السباحة، ثم ركوب الدراجات، وأخيرًا الجري.

ويتطلب هذا النوع من الرياضة مستوى عالٍ من التحمل البدني والقدرة على التكيف مع تحديات متعددة، مما يجعل من البطولة فرصة لاختبار مهارات الرياضيين في بيئة تنافسية عالية.

والنسخة الحالية من البطولة التي تُقام في مدينة الجلالة بجمهورية مصر العربية، شهدت مشاركة أكثر من 15 دولة من مختلف أنحاء القارة الأفريقية والعالم العربي، ما يجعلها حدثًا رياضيًا ذا طابع دولي.

وتضم البطولة عدة فئات عمرية، تشمل فئات تحت 10 سنوات، تحت 15 سنة، وكبار السن، حيث يتنافس المشاركون على الفوز بالميداليات في كل فئة.