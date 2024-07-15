منتخب الأرجنتين بطلا لكوبا أمريكا 2024

فازت الأرجنتين، حاملة اللقب، بلقب بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة الـ16 في تاريخها مسجلة رقما قياسيا، إثر انتصارها على كولومبيا 1-صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي سجله البديل لاوتارو مارتينيز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك في فلوريدا اليوم الاثنين.

وتعرض ميسي قائد منتخب الأرجنتين لإصابة قوية في الكاحل غادر على إثرها المباراة في الشوط الثاني، حيث دخل في نوبة بكاء أثناء مغادرة الملعب أثارت تعاطف زملائه وجماهير الفريق التي احتشدت لمساندة منتخبها للحفاظ على لقب كوبا أمريكا الذى توج به التانجو في النسخة الأخيرة.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلي نهائي كوبا أمريكا 2024 بعد الفوز على كندا بهدفين نظيفين، فيما فاز المنتخب الكولومبي على أوروجواي بهدف نظيف.