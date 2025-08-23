«منتخب التايكواندو» يحرز 5 قلائد ببطولة إفريقيا في نيجيريا

حقّق أبطال التايكواندو في المنتخب الوطني الليبي نتائج إيجابية خلال مشاركتهم في بطولة أفريقيا لفئتي الأواسط والأشبال، التي تستضيفها نيجيريا، وذلك ضمن جهود دعم الرياضة الليبية وتمثيلها المشرف في المحافل القارية والدولية.



وتمكن المنتخب من حصد خمس قلائد ملوّنة، جاءت على النحو التالي:

محمود البركي: القلادة الفضية – وزن تحت 78 كجم

همام عادل فحيج: القلادة الفضية – وزن تحت 45 كجم

محمد وليد عطيوة: القلادة البرونزية – وزن تحت 68 كجم

يوسف عادل الحبيشي: القلادة البرونزية – وزن تحت 73 كجم

أحمد فتحي الصيد: القلادة البرونزية – وزن تحت 55 كجم

وتُعد هذه النتائج ثمرة للجهود المتواصلة في إعداد ودعم الرياضيين الشباب، وتأكيدًا على ما تمتلكه الرياضة الليبية من طاقات واعدة قادرة على المنافسة قارّيًا ودوليًا.