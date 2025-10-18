منتخب «القوة البدنية» يحقق 19 ميدالية في جنوب إفريقيا

حقق المنتخب الوطني الليبي للقوة البدنية للأساتذة إنجازًا رائعًا في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث اختتم مشاركته في المنافسات التي استمرت من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.

ونجح الفريق في حصد 19 ميدالية ملونة، منها 4 ميداليات ذهبية، 4 فضية، و11 برونزية.

وبحسب وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، فهذا الإنجاز الكبير يعكس التفوق والمستوى الرفيع الذي قدمه أبطالنا في هذه البطولة العالمية التي شهدت منافسة قوية مع أبطال من مختلف أنحاء العالم.

ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج المشرفة إلى الدعم المستمر الذي توفره وزارة الرياضة، بما في ذلك الإمكانات المتقدمة والتدريبات المكثفة التي ساهمت في رفع مستوى أداء المنتخب.