منتخب رياضي جديد يتعرض للسطو في القرية الأولمبية!

مجددا تكررت السرقات في القرية الأولمبية بالقرب من باريس، حيث أبلغ راكبو دراجات من سلوفاكيا عن سرقة معداتهم، حسبما أفاد صحفي من مجلة “أموري بريليه” الفرنسية نقلا عن مصدر في الشرطة.

وذكر الصحفي عبر حسابه على منصة “X” أن “راكبو الدراجات من الوفد السلوفاكي تعرضوا للسرقة يوم الاثنين الماضي في القرية الأولمبية في سان دوني” .

وأضاف أن المعدات والتي تضمنت عشرات إطارات الدراجات وقطع الغيار والعديد من المفاتيح كانت مخزنة في خزانة غير مقفلة.

وقدر حجم الضرر بنحو 2.3 ألف يورو وقدم مدرب الفريق بلاغا للشرطة.

ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها إذ سبققها 5 شكاوى بالسرقة في القرية الأولمبية، حيث قدم لاعب رغبي سباعي ياباني شكوى بشأن سرقة أموال نقدية ومجوهرات من غرفته، بعد أن فقد خاتمه وقلادته ومبلغ 3 آلاف يورو.

وفي اليوم السابق، فقد مدرب فريق الهوكي الوطني الأسترالي كولين باتش بطاقته المصرفية، بعد أن اتصل البنك لاحقا بباتش عقب اكتشاف معاملة مشبوهة في حسابه المصرفي بمبلغ 1500 دولار أسترالي.

ويعيش حوالي عشرة آلاف رياضي وخمسة آلاف مدرب في القرية الأولمبية.

في يوم افتتاح الألعاب في باريس، بات المدرب السابق لنادي تسيسكا موسكو ولاعب كرة القدم البرازيلي السابق الشهير زيكو ضحية للسرقة.

وتقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.