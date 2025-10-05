منتخب ليبيا لـ«التجديف» يتألق بالبطولة الدولية في تونس

بدأ منتخب ليبيا للتجديف مشاركته في البطولة الدولية المقامة في تونس بتحقيق إنجاز مميز بحصوله على الميدالية البرونزية في سباق القوارب الزوجية.

وبحسب وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، تمكن الأبطال محمد بكرة ومصعب أبوذيب من التألق وإثبات جدارتهم، ليعودوا بالقلادة البرونزية التي تعكس مستوى الأداء العالي والروح القتالية لمنتخبنا الوطني.

وهذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود طويلة من التدريب والتحضير، ويضع ليبيا في مصاف الدول المنافسة في رياضة التجديف على الساحة الدولية.

وتقام البطولة الدولية للتجديف في تونس بمشاركة عدد من أفضل الفرق والمنتخبات من مختلف الدول، حيث تُعد منصة مهمة لتعزيز التنافس الرياضي وتبادل الخبرات في رياضة التجديف، كما تتيح للرياضيين فرصة اختبار قدراتهم على المستوى العالمي والتألق أمام جمهور واسع.