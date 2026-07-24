منتخب ليبيا لـ«الكرة الطائرة» يحقق أول انتصار في طريق كأس العالم 2027

حقق منتخب ليبيا الوطني للكرة الطائرة تحت 18 عامًا بداية قوية في البطولة الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027، بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة شهدت منافسة قوية وإثارة حتى النقطة الأخيرة.

وأظهرت عناصر المنتخب الوطني أداءً قتاليًا وروحًا عالية خلال المواجهة، ليحصد الفريق أول انتصار له في مشواره القاري ويمنح لاعبيه دفعة معنوية لمواصلة المنافسة على تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.

وتُقام منافسات البطولة الإفريقية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو الجاري، بمشاركة 14 منتخبًا إفريقيًا، حيث تتنافس المنتخبات المشاركة على حجز بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم للكرة الطائرة تحت 18 عامًا 2027.

وأكدت وزارة الرياضة بدولة ليبيا أن هذا الانتصار يعكس تطور مستوى المنتخب الوطني وجهود اللاعبين والجهاز الفني، متمنيةً مواصلة المشوار وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المنافسات القارية.

هذا وتُعد البطولة الإفريقية للكرة الطائرة تحت 18 عامًا إحدى أبرز المنافسات القارية للفئات السنية، إذ تمنح المنتخبات المشاركة فرصة المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم، إضافة إلى اكتساب الخبرات الدولية وتعزيز تطوير المواهب الشابة.