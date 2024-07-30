منتخب مصر يهزم إسبانيا ويتأهل لربع نهائى أوليمبياد باريس

نجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز على منتخب إسبانيا، في خضم منافسات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس» 2024 بهدفين مقابل هدف.

المباراة، التي أقيمت على ملعب استاد ماتموت أتلانتيك بفرنسا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.

وتقدم منتخب مصر بهدفه الأول عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 61 عاد إبراهيم عادل ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر الأولمبي مستغلًا خطأ باتشيكو مدافع إسبانيا، لينفرد بالمرمى ويسجل في شباك إيتوربي.

وقلص منتخب إسبانيا النتيجة بهدف لسامو أومورديون في الدقيقة 90 من عمر اللقاء برأسية متقنة في شباك حمزة علاء.

وكان منتخب مصر تعادل مع الدومينيكان في الجولة الأولى سلبيًا، وحقق الانتصار في مباراة الجولة الثانية أمام أوزبكستان بهدف دون رد.

بتلك النتيجة يرتفع منتخب مصر إلى سبعة نقاط محتلًا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما يتجمد رصيد منتخب إسبانيا عند 6 نقاط في الوصافة.