منتخب نيجيريا ينسحب من مباراته أمام المنتخب الوطني

قرر الاتحاد النيجيري لكرة القدم، سحب منتخبه من مباراة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، أمام منتخب ليبيا.

وبحسب وسائل إعلام نيجيرية، قال الاتحاد “إن البعثة ظلّت عالقة في المطار لأكثر من 12 ساعة، واللاعبين المنهكين والمحبطين قرروا عدم لعب المباراة حيث لم تتمكن البعثة من الوصول إلى فندقهم في بنغازي، الذي يبعد ثلاث ساعات عن “مطار الأبرق”.

من جانبه، قال قائد منتخب نيجيريا ويليام تروست إيكونج، على حسابه في انستغرام، إن “الفنادق القريبة من “مطار الأبرق” رفضت استقبالهم، ولم تقبل سوى قائد الطائرة التونسي”، مؤكدا “رفضهم للظروف المهينة التي فرضت عليهم.

واشارقائد المنتخب إلى أن “السفر بالطريق البري غير آمن، حتى مع وجود قوات الآمن”، وأنهم “لا يمكنهم تخيل كيف سيعاملونهم في الفندق أو الطعام الذي سيقدم لهم”، موجها في ذات الوفت “رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، ومطالبا اياه بالتحرك والتحقيق في الحادثة”.

هذا وكان الوفد النيجيري في طريقه إلى بنغازي لحضور المباراة الحاسمة عندما تم تحويل طائرتهم المستأجرة بشكل مفاجئ إلى “مطار الأبرق”.

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا أمام ليبيا ضمن منافسات الجولة الـ4 من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

12+ hours in an abandoned airport in Lybia after our plane was diverted whilst descending. Lybian government rescinded our approved landing in Benghazi with no reason. They’ve locked the airport gates and left us without phone connection, food or drink. All to play mind games. — William Troost-Ekong (M.O.N) (@WTroostEkong) October 14, 2024

بعثة منتخب نيجيريا مازالت عالقة داخل مطار الابرق في انتظار قدوم موظفي المطار لكي يتم تفتيش البعثة وإصدار تصريح الدخول للبعثة الفريق والتي يترأسها رئيس الاتحاد النيجيري إبراهيم موسى. #ly_sport تم النشر بواسطة ‏‎Ly Sport‎‏ في الأحد، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤