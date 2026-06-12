«منتدى الدول المصدرة للغاز» يعلن عن وظائف شاغرة جديدة

أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز عن فتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف الشاغرة، في إطار استقطاب الكفاءات للعمل ضمن منظومته المؤسسية، وذلك وفق ما أورده مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز، مع الإشارة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عبر الرابط المخصص.

وأوضح الإعلان أن التقديم متاح للراغبين في الالتحاق بالفرص الوظيفية المطروحة داخل المنتدى، الذي تُعد ليبيا عضوًا رسميًا فيه، ما يعكس حضورها داخل الأطر الدولية المعنية بقطاع الغاز والطاقة.

كما أشار المكتب إلى إمكانية الاطلاع على قائمة الدول الأعضاء في المنتدى عبر الرابط المرفق، الذي يوضح الهيكل الدولي للمنظمة والدول المشاركة ضمنها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز فرص التوظيف والتعاون داخل المؤسسات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة، بما يفتح المجال أمام الكفاءات المهنية للاستفادة من الفرص الوظيفية المطروحة.

للمزيد عن الوظائف والتقديم عليها: https://lnkd.in/dEr6RtKU



ويمكنكم الاطلاع على قائمة الدول الأعضاء هنا: https://lnkd.in/dv_kpaRT

