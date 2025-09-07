منتدى المشروع النهضوي يدعو «تيتيه» إلى دعم مسار حوار ليبي شامل

دعا منتدى المشروع الحضاري النهضوي الليبي، المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إلى دعم مسار حوار ليبي خالص و شامل، تحت مظلة أممية داعمة و ليس مفروضة، يضمن مشاركة جميع الأطياف و القوى الوطنية الفاعلة، بما فيها تلك التي تم تهميشها سابقاً.

جاء ذلك في بيان في للمنتدى تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، بشأن الإحاطة الأخيرة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.

وأكد المنتدى تأييده الكامل لهدف إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، وأعرب في ذات الوقت عن قلقه العميق إزاء استمرار نفس النهج، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق نتائج مختلفة هذه المرة، ونوه بأن إحباط الشعب الليبي يتصاعد، وخيبة الأمل من العملية السياسية برمتها تصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وبحسب المنتدى، فإن النقاط المحورية لإعادة بناء الثقة و ضمان نجاح أي مسار مستقبلي تتمثل في:

بخصوص المفوضية العليا للانتخابات: ثمن المنتدى الإشادة بأداء المفوضية في الانتخابات البلدية، وذكَّر بأن دورها في الاستحقاق الوطني عام 2021، كان محط تساؤلات جادة بسبب خروجها عن الإطار القانوني و عدم إنفاذها للأحكام القضائية وعدم التزامها بإصدار القوائم النهائية كما ينبغي.، مما يؤكد أن الإشكاليات التي تواجهها هي إشكاليات سياسية تتطلب حلاً سياسياً يزيل هذه الضغوط، و ليس مجرد تقييم فني للأداء، (ربما من الأفضل أن تكون مظلتها المحكمة العليا).

بخصوص الأجسام السياسية: لاحظ المنتدى إدراك المبعوثة الأممية لحجم الإحباط الشعبي من الأجسام السياسية القائمة، إلا أن الاستمرار في اعتبارها “أقصر الطرق” يكرس إشكالية جوهرية، حيث أن الشرعية التي تمنحها البعثة لهذه الأجسام، رغم وعيها بإشكالية أدائها، تُضعف ثقة الشعب في المسار برمته وتُرسخ الشعور بأن الحلول مصممة لخدمة مصالح أطراف محدودة وليس المصلحة الوطنية العليا.

وعلى صعيد آخر، لاحظ المنتدى أن البعثة الأممية قد اعتادت في تقاريرها وأسلوب عملها على التعامل مع ليبيا ككيانات إقليمية منفصلة، مما قد يكرس فكرة الانقسام ويقوض مبدأ الوحدة الوطنية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للبعثة.

كما أكد المنتدى على ضرورة اعتماد نهج يُعزز الوحدة الوطنية من خلال مراجعة البعثة لمنهجيتها وهياكلها العاملة لضمان تعاملها مع ليبيا بأطيافها المختلفة كدولة واحدة ذات سيادة، بالإضافة إلى تحويل دور البعثة إلى دور داعم وميسر بالمعنى الفني واللوجستي الحقيقي، مع التركيز على بناء القدرات ودفع الأطراف الليبية للتوصل إلى حلول ذاتية.

ودعا منتدى المشروع الحضاري النهضوي الليبي إلى وضع آليات واضحة لمساءلة المعرقلين للعملية السياسية، وضمانات دولية لحماية أي اتفاق ينتج عن الحوار الليبي من محاولات العرقلة.