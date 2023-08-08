منتصف الشهر المقبل.. ملعب النهر وسط طرابلس سيكون جاهز

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال صيانة ملعب النهر في العاصمة طرابلس تسليم المشروع في الفترة المتفق عليها مسبقا وهي منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأفادت الشركة بمواصلة أعمالها اليومية التي تشمل جميع مرافق الملعب وتسابق الزمن من أجل إنهاء عملها وتسليم المشروع في المدة المحددة.

وبحسب الشركة تشمل عملية الصيانة التي وصلت نسبة إنجازها إلى ما يقارب 83% أرضية الملعب، أعمال تركيب الإضاءة وأبواب دخول الجماهير والأبواب الرئيسية.

وأشارت الشركة إلى أنّ المدرجات المغطاة ستتسع لــ 5000 متفرج، وسيتم تركيب غرفة تقنية الفيديو المساعد وقاعة كبار الزوار والمنصة الرئيسية وصالة المؤتمرات الصحفية.