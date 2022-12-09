منتصف يناير.. اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع في سرت بحسب «باتيلي»

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنّ اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ستجتع مجدّدا في سرت خلال 15 يناير المقبل.

ودعا باتيلي الدول المشاركة في الاجتماع إلى مساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة لقيادة بلدها إلى مستقبل أفضل وتنحية أجنداتها الشخصية لصالح الوطن.

وأوضح باتيلي أنّ الوضع الحالي لم يعد مقبولاً، إذ لم يحرز أي تقدم في طريق حل القضايا العالقة المتبقية منذ تأجيل الانتخابات قبل عام، وفقا لقوله.

وأضاف باتيلي أنّ اللجنة العسكرية المشتركة حققت مستوى من الاستعداد النسبي مع آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية لكن الإرادة السياسية والإجراءات الحاسمة مطلوبة لبدء العملية.

وأردف باتيلي أنّ اللجنة العسكرية المشتركة وافقت على تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء عنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع للبعثة الأممية في سرت لتعزيز الثقة بين الجانبين والمضي قدما في تدريب المراقبين المحليين.