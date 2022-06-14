منتصف يوليو القادم.. «بايدن» يحط رحاله في السعودية، وقمة مُنتظرة بحضور مصر

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يومي 15 و16 يوليو القادم.

وذكر بيان للديوان الملكي أنّ بايدن سيلتقي خلال الزيارة بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لبحث أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وبحسب الملكي السعودي، سيتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور الرئيس الأميركي قمة مشتركة دعا إليها العاهل السعودي لقادة دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.

وكان البيت الأبيض أعلن أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة تعقد في جدة، بحضور قادة دول التعاون الخليجي إضافة إلى العراق والأردن ومصر.