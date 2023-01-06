منتقدا بيان «عقيلة» و«المشري».. «صوان» يدعو إلى تشكيل فريق حوار جديد وتجاوزهما

قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إنّ بيان عقيلة صالح و خالدالمشري مخيب للآمال ومليء بالفجوات.

واعتبر صوان أنّ مانتج عن اجتماع القاهرة هو مجرد تدوير لبعض المصطلحات ولا يحمل أي معنى ولا يؤدي إلى تقديم أية حلول سوى التفنن في ترحيل المشاكل والهروب إلى الأمام.

وتابع صوان أنّ التيار الوطني بالمجلسين وكافة القوى السياسية الداعمة مطالبون باتخاذ خطوات جادة من أجل إنهاء الأزمة التي ضاق المواطن بها ذرعا وأرهق استمرارها الوطن والمواطن، وفقا لقوله.

وأضاف صوان أنّه أصبح من المهم التواصل خارج الإطار الرسمي للجسمين والدفع باتجاه تشجيع ودعم قيام بعثة الأمم المتحدة للدعم بتشكيل فريق حوار جديد.

وذكر صوان أنّ مهام فريق الحوار هو التوافق على قاعدة دستورية لا تقصي أحدا إلا من خلال القضاء وتشكيل حكومة موحدة وقادرة تملك اعترافا دوليا واضحا تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.