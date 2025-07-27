منح إذن مزاولة نهائي جديد لـ52 شركة ومكتب صرافة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد المحافظ ناجي محمد عيسى بمنح إذن مزاولة نهائي جديد لعدد 52 شركة ومكتب صرافة ليصل العدد الإجمالي إلى 187 شركة ومكتب صرافة تُغَطّي كافة مناطق ليبيا، فضلاً عن منح إذن مزاولة مبدئي لعدد (108) شركة ومكتب.

وأفاد المصرف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن هذا الإجراء يأتي وفقاً لخطته في تفعيل دور مكاتب وشركات الصرافة، وإلحاقًا للإعلان السابق بشأن بمنح إذن مزاولة لعدد 135 شركة ومكتب صرافة.

وجدد مصرف ليبيا المركزي دعوته لهذه الشركات والمكاتب لضرورة حضور الاجتماع المزمع عقده يوم الأحد القادم الموافق 3 أغسطس 2025 بفندق المهاري في طرابلس، وذلك لمناقشة آلية بدء العمل في السوق تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي.