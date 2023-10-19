منح المعاش الأساسي لأبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا

عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماع الثامن لعام 2023، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وبحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وبحث الاجتماع الذي عُقِد في مجمع قاعة النصر بالعاصمة طرابلس، عددا من الملفات السياسية والخدمية.

وأكد الدبيبة، خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع، نجاح حكومة الوحدة الوطنية في نقل البلاد من حالة الحروب إلى التنمية والمشاريع، وجعلها ثقافةً عامة وميدانًا للتسابق بين الجميع، منوّهًا باستمرار الحكومة في إجراءات ملف إعادة إعمار درنة، وهي جهود تسمو فوق كل التجاذبات السياسية.

وجدد الدبيبة، في سياق كلمته، مناداته النائب العام لفتح تحقيق شامل في ما عاشته بنغازي من قطع متعمد للاتصالات والإنترنت، وما سببه ذلك من عزل للمدينة بشكل كامل عن العالم، واصفاً ذلك بالتطور الخطير في عزل المدن واستخدام القوة ضد الشعب وسط أحياء سكنية مكتظة.

وشدّد الدبيبة على ثبات موقف الحكومة بشأن إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفق قوانين عادلة ونزيهة غير مفصَّلة لإقصاء أو إنجاح طرف أو فرد بعينه.

هذا وبحث مجلس الوزراء خطة البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي 2023-2026 التي تهدف، في مرحلتها الأولى، إلى استكمال وتنفيذ مشروعات الإمداد المائي ومحطات المعالجة للمدن الرئيسة الكبرى (19 مدينة)، والتي من المتوقع أن ينتفع من خدماتها 6,5 ملايين نسمة.

وأعلن مجلس الوزراء العمل لتدارس قرار لإنشاء منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية وتمُدّ الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلا بحريا بما لا يخالف القوانين الدولية أو يسبب اعتداء على الحدود البحرية للدول الأخرى.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي باستمرار صرف المنحة الشهرية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات والمعاهد العليا، إضافة إلى إعلان الحكومة اعتماد قرار آخر بمنح المعاش الأساسي للأرامل والمطلقات والمعاقين من أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا.

الدبيبة يترأس اجتماع مجلس الوزراء الثامن لعام 2023 بطرابلس #الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يترأس اجتماع مجلس الوزراء الثامن لعام 2023، المنعقد في مجمع قاعات غابة النصر بـ #طرابلس . #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣